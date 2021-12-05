90123 طنا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20686 طنا، تشمل 3720 طن رمل، و5266 طن يوريا، و8000 طن أسمنت، و3700 طن مولاس.

85695 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة في الميناء 85695 طنا، تشمل 1513 طن خردة، و33300 طن ذرة، و20838 طن قمح، و2178 طن زيت طعام، و19260 طن سلاج، و8395 طن سكر، و853 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 211 طنا.

حركة الصادر من الحاويات في ميناء دمياط

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات في الميناء 270 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ينسون وليمون وبرسيم وسمسم وطماطم وفول وفلفل وبصل)، وفواكه (فراولة ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا والبرازيل وإيطاليا وأمريكا وألمانيا وسنغافورة وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد في ميناء دمياط 61 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة ، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131916 طنا.

قطاران يتجهان لصوامع شبرا بـ2663 طن قمح

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بالميناء 90123 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2663 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3508 شاحنة.