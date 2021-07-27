23953 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22038 طن تشمل: 3900 طن رمل و15510 طن فوسفات و2628 طن علف بنجر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52261 طنا تشمل: 1635 طن خشب زان و2368 طن أبلاكاش و877 طن حديد صاج و6888 طن خردة و4493 طن فول وعدس و17000 طن ذرة و19000 طن ناتج حرق أفران.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 238 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبامية وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وريحان) وفواكه (برتقال وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وألمانيا ومالطا وإسبانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2586 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23953 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3603 شاحنات.

واحتفلت هيئة ميناء دمياط، بالأمس، بمرور 35 عاماً على افتتاح وتشغيل الميناء للملاحة، وقال اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الميناء تم افتتاحه عام 1986 ومنذ ذلك التاريخ شهد تطوراً كبيراً في زيادة أعداد وأطوال الأرصفة وأعماقها وكذلك افتتاح العديد من المشروعات الكبرى وآخرها المحطة المتعددة الأغراض التي شرفت بافتتاح رئيس الجمهورية لها بأطوال أرصفة تبلغ 680 مترا وعمق 17 مترا لاستقبال أحدث أجيال سفن البضائع العامة.