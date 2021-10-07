139080 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25093 طنا شملت «5400 طن فوسفات و1368 طن أسمنت و14679 طن يوريا و596 طن صويا و3050 طن زيت».

26098 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26098 طن شملت «17359 طن قمح و8000 طن ذرة و350 طن هيدروكسيد صوديوم و1675 رأس ماشية»، بإجمالي وزن 389 طنا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 103 حاويات مكافئة تشمل «بطاطا و بطاطس و خضار مجمد مشكل، وحاصلات زراعية شمر و أعشاب و فول مجروش و فول سوداني و كتان و كراويه كركديه ينسون و برسيم و برسيم حجازى و زيتون، وفواكه»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وألمانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وكرواتيا وسلوفينيا وهونج كونج والصين وأسبانيا.

139080 طنا.. رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 388 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 121259 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139080 طنا.

4604 شاحنة حركة تداول الشاحنات بميناء دمياط

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2686 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4604 شاحنة.