20304 طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 21 سفينة، و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17688 طن تشمل: 6948 طن يوريا و 3400 طن رمل و 1140 طن نترات أمونيوم و 6200 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41066 طن تشمل: 1185 طن خشب زان و 5011 طن هيدروكسيد صوديوم و 4100 طن سكر، و 3753 طن حديد و 11788 طن ناتج حرق أفران و 15229 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 637 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فاصوليا و بقدونس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و زيتون و بصل و برسيم و ليمون ) و فواكه ( فراولة ) يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و إيطاليا و كرواتيا و سنغافورة و إسبانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2329 حاوية مكافئة وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20304 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3687 شاحنة.

و في وقت سابق أصدرت وزارة النقل قرار رقم 509 لسنة 2021، بشأن مد العمل بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 845 لسنة 2020 الخاص بمنح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بالميناء والمنتهي العمل به في 30 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.