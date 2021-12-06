خطوات استبدال أجهزتك الإلكترونية القديمة بجوائز: قسائم شراء وخصومات

تتيح وزارة البيئة لجميع المواطنين تطبيقًا إلكترونيًا يحمل اسم «E-Tadweer»، وهو أول أبلكيشن في مصر لتدوير المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة لك وللبيئة، إذ يقوم المستخدم من خلال هذا التطبيق جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، والشواحن، والكاميرات، وألعاب الفيديو، وبلاي ستيشن، والهواتف المحمولة، وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم، وذلك في المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، والثلاجات، والبوتجازات وشاشات التلفزيون كبيرة الحجم.

كيف تتخلص من أجهزتك الإلكترونية القديمة في المنزل؟

- وتتمثل أولى خطوات الاستفادة من التطبيق الذي تتيحه وزارة البيئة تحميله على الهاتف سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الـIOS.

- اختر اللغة المستخدمة في التطبيق سواء العربية أو الإنجليزية، ثم أدخل بريدك الإلكتروني لإنشاء حساب جديد أو سجل بحساب الفيسبوك أو Apple ID.

- قم بتأكيد حسابك من خلال مراجعة البريد الإلكتروني الخاص بك والمستخدم في التسجيل.

- اضغط علي علامة البلس (+) في أعلى الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

- صور جهازك القديم وأدخل البيانات المطلوبة واختر موقعك وقسيمة الخصم من الشركاء الاستراتيجيين.

- سلم جهازك القديم في أقرب فرع لك، وسيتم تفعيل قسيمة الخصم في الحال.

- يصلك الرد بالموافقة على التطبيق بالكود الذي تقوم بتسليم الجهاز من خلاله للفرع الذي تم اختياره.

قيمة كوبونات الخصم

- خصم 5% من أونلاين رايا ستور بحد أقصى 250 جنيهًا.

- خصم 10% على أي جهاز منتج من فودافون بحد أقصى 300 جنيه.

- عضوية مجانية لمدة 3 شهور من بوجو بلس، توفر لك مجموعة من الخصومات لدى العديد من المتاجر والخدمات.

- خصم 150 جنيهًا على أي مشتريات بقيمة 300 جنيه، أو خصم 100 جنيه على أي مشتريات بقيمة 200 جنيه، أو خصم 50 جنيهًا على أي مشتريات بقيمة 100 جنيه من داخل تطبيق Waffarha.

وأشارت المبادرة إلى أنّ تطبيق E-Tadweer حاليًا يغطي محافظات القاهرة والجيزة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط والمحلة الكبرى.