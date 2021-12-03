أسعار العمرة وكيفية حجزها عبر تطبيق «اعتمرنا» بعد السماح للمصريين

يتابع آلاف المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد توقفها بفضل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة العمرة وكذلك الأسعار وخطوات الحجز، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية، الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021.

ومن بين الدول التي سمحت لها الممكلة بالقدوم إليها كل من مصر وإندونيسيا والبرازيل وباكستان وفيتنام والهند، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، خطوات وأسعار حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق العمرة «اعتمرنا»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقراء.

خطوات حجز العمرة إلكترونيا عبر تطبيق العمرة

- في البداية للاستفادة من خدمات موقع العمرة «اعتمرنا»، يجب تحميله من هنـــا لـ IOS، وللأندرويد من هنــــا.

- إدخال البيانات الخاصة بالمواطن، واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

- يحصل المواطن الراغب في أداء العمرة بعد إدخال البيانات السليمة، على التصريح بالعمرة.

أسعار حجز العمرة

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ونائب رئيس الغرفة السابق، أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار العمرة 2021 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تتراوح مدته من 10 إلى 15 يوما ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، فيما سيبلغ برنامج الـ4 نجوم ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم الـ30 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأعلى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي سيتم مراعاتها في التسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين للعمرة وإجراء تحاليل الـ«pcr» الخاصة بكورونا.

دفع المعتمرين 2800 جنيه تأمين طبي

من جهته قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة 2012 لن تقل عن 22 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، موضحا أن هناك 2800 جنيه سيدفعها المعتمر المصري بداخل البرنامج وهي قيمة التأمين الطبي والخدمات الصحية التي ستجرى للمسافر منذ ركوبه للطائرة المسافرة إلى المملكة العربية السعودية وحتى عودته لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك

وكانت قد شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى «محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا» أولا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت قبل أيام إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية، وأنَّ الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق «توكلنا» أو «اعتمرنا»، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24 والجهة الجنوبية بباب مكة رقم 37 ومن خلال نقطة تجمع رقم «3 - 4»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».