عروض البنوك للعملاء خلال شهر ديسمبر.. خصومات وتقسيط و«كاش باك»

تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر ديسمبر، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ10% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر ديسمبر 2021.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك خصومات تصل إلى 45% وتقسيط دون فوائد خلال شهر ديسمبر لدى مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجار.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 Pro حتى 12 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي الائتمانية، العرض سارٍ حتى آخر ديسمبر 2021.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عن أحدث عروضه، إذ يتيح البنك إمكانية تقسيط المشتريات دون فوائد، عند الدفع باستخدام بطاقات بنك القاهرة الائتمانية لدى iTouch.

بنك التعمير والإسكان

فيما أعلن بنك التعمير والإسكان إمكانية التقديم على بطاقات بنك التعمير والإسكان الائتمانية دون مصاريف إصدار حتى آخر شهر ديسمبر، مع إمكانية شراء كل احتياجاتك بأقل فائدة وأطول فترة سماح.

البنك العربي الإفريقي الدولي

كما أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن أحدث عروضه، إذ يتيح البنك إمكانية تقسيط منتجات Apple الجديدة على 12 شهرًا دون فائدة لدى iTouch، عند الدفع باستخدام بطاقات ائتمان البنك العربي الإفريقى الدولي.