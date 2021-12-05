انعقاد منتدى الطاقة النووية المصري الروسي لعام 2021 الثلاثاء المقبل

يعقد منتدى الطاقة النووية المصري الروسي لعام 2021، يوم الثلاثاء، المقبل بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والدكتور جريجوري سوسنين، نائب رئيس شركة أتوم إكسبورت، الرئيس التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية.

الكلمات الافتتاحية لمنتدي الطاقة النووية المصري الروسي لعام 2021

وسيتم افتتاح المؤتمر بخطاب من المهندس محمد بدوي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، وسيلقي عدد من مسئولي مصر وروسيا كلمات حول الحالة العامة لمشروع محطة الضبعه النووية لكلا من الدكتور محمد دويدار، مدير مشروع إقامة محطة الضبعة النووية بهيئة المحطات النووية، وأناتوني كوفتنوف، مدير الإنشاءات بالمحطة النووية في مصر، ومدير شركة أتوم أستروي إكسبورت، وجينادي ساخاروف، مدير الاستثمارات الرأسمالية والإشراف الحكومي على البناء والخبرة الحكومية بمؤسسة الطاقة الذرية.

خبرة إنشاء التحالفات خلال الانشاءات

وسيحاضر في الجلسة الأولى للمنتدى عن المواصفات الرئيسية للمقولات والتمصير لمشروع الضبعة النووي، أنطون موروزوف، كبير الخبراء وشئون الإدارة بمشروع محطة الضبعة النووية عن استراتيجية التعاقدات، وسيحاضر عن خبرة إنشاء التحالفات خلال الإنشاءات فلاديمير ميناييف، مدير المشاريع النووية الروسية، وعن المميزات الخاصة بالمشتريات والتوريد والرقابة الفنية لمشروع الضبعة النووية، إلينا كازاكوفا، رئيس قسم المشتريات، أتوم إستروي إكسبورت، والمهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، وعن فرص التعاون في بناء محطة الضبعة النووية، سيحاضر شريف الدغيدي، نائب المدير العام لتنمية الأعمال والمشروعات النووية بشركة بتروجيت.

التعاقدات في مشروع إنشاء محطة الضبعه للطاقة النووية

وسيحاضر بالجلسة الثانية بالمنتدى عن أهم السياسات في التعاقدات في مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، كونستانتين زافيزينوف، رئيس وحدة تنفيذ المفاعلات والإنشاءات الأجنبية في شركة اتوم استروي اكسبورت، وعن تطور عملية التمصير أنشطة شركة «جي سي ال» أحمد عويس، رئيس قسم البحوث بهيئة المحطات النووية.

وسيحاضر بالجلسة الثالثة الدكتور سامي شعبان، رئيس الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وسيرجي جوشين، مدير الجودة، واليكسي ليونوف، مدير التحكم الفني، وفلاديمير كرسانوف، نائب مدير مشروع بناء محطة الضبعة، وديمتري كوساريف، رئيس إدارة المشاريع الخارجية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغيير المناخ

وسيلقي في الجلسة العامة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، بكلمة عن تنفيذ مشروع الضبعه للطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغيير المناخ.