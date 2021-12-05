وزير الرياضة لـ"السيسي": منكم نستلهم العزيمة والإرادة والتحدي

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خالص التقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا الحدث الانساني وتشريفه بحضور احتفالية قادرون باختلاف تزامنا مع الاحتفال العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه صبحي، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي: "منكم نستلهم العزيمة والهمة والارادة، والتحدي، والقدرة على العطاء في سعينا نحو تحقيق ما نصبوا اليه من نماء وتطور وتقدم بلادنا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيش في جمهورية مصر العربية حالة غير مسبوقة من التطور والبناء والنهضة الشاملة".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذا التطور توج بانطلاق الجمهورية الجديدة بكل ما تحتوية من انجازات "ونستطيع أن نقولها يقينا اننا امام حلم شعب يتحقق يوما بعد يوم، وحقيقة هو ما نشعر بيه بالفخر مع زملائنا في حكومات الدول الاخرى كوزراء وايضا كمواطنين".