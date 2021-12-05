أول تحرك برلماني بشأن إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، مؤكدًا في طلبه، أنه لا شك أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة والهمم، لاسيما بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

ذوي الإعاقة

وتابع موسى، أن الرئيس السيسي أظهر اهتمامًا بالغًا بذوي القدرات الخاصة من أبناء مصر من ذوي الهمم، حيث لم يبخل لحظة واحدة في الاستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم.

وأشار موسى، إلى أن من ضمن هذه الرغبات ما قالته أحدى الفتيات المشاركات في مؤتمر «قادرون باختلاف» مروة محسن من بورسعيد، والتي تدرس البيانو في جامعة بلندن، إن الإتاحة هي أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوي الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، مضيفة بأن المشاريع التي تقوم بها وزارة الاتصالات والمنتجات الموجودة في السوبر ماركت ووزارة الآثار التي تعرض بطريقة برايل.

طريقة برايل

وأضافت مروة، خلال احتفالية قادرون بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «عندي أحلام أكبر وأكبر ونفسى مصر تتطور أكثر وأكثر، مضيفة: «لما استلمت بطاقة الرقم القومي وفكرت أن إيه اللي يأكدلي أن البطاقة بتاعتي، أحلم أن تكون الوثائق الرسمية مكتوب عليها بطريقة برايل، ليرد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «حالًا يا مريم»

وقال الرئيس السيسي: «إحنا عندنا مجمع اسمه مجمع الوثائق المؤمنة ونحط فيها اللي أنتي طلبيته ده.. هندرس ده ونشوف إذا كان يتوافق مع القوانين الدولية، ولو مفيش تعارض هنعمله فورًا يا مريم».

التحول الرقمي والإلكتروني للدولة

وأضاف موسى، أن هذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا الحالي، حيث أن التحول الرقمي والإلكتروني الذي تنتهجه الأحوال المدنية يمكنها من تحقيق ذلك، ويلبي كافة الطلبات العصرية والمتطورة، لاسيما في ظل امتلاكها لكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تتيح لها التحديث والتطوير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما تشهده الأحوال المدنية من ثورة تطوير حقيقية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

وولفت عضو مجلس النواب، إلى استحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين وبالتالي نستطيع أن ننفذ هذا المقترح الذي هو مطلب من الأكِفَّاء من ذوى الهمم بان يتم إصدار كافة الوثائق الرسمية لهم بطريقة برايل.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة العدل والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وكافة الجهات الحكومية المعنية، بإصدار كافة المستندات الرسمية من بطاقة الرقم القومي أو قيد الميلاد أو الوفيات أو الزواج أو الطلاق وكافة الأوراق والمستندات الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، وذلك تسهيلا لهم للتعامل بها، وأيضًا التعامل بها خارج مصر وداخله وفى كافة المؤسسات الحكومية.