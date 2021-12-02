الصحة تنشر 7 توصيات لرعاية ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يكونوا أكثر احتياجًا للاعتناء خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن غدا اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الموافق 3 ديسمبر ولابد من الاهتمام والاعتناء بذوي الاحتياجات بشكل أكبر وأكثر من أي وقت آخر.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال من ذوي الإعاقة يحتاجون لاهتمام مضاعف، لاسيما بعد انتشار جائحة كورونا، ومع إغلاق للمدارس لفترات سابقة، لجأت الكثير منها إلى تطبيق سياسات التعليم عبر الإنترنت، وبالتالي قد يُستبعد الأطفال ذو الإعاقات المختلفة، إذا لم يكن التعلّم عبر الإنترنت متاحًا لهم، من خلال المواد التعليمية واستراتيجيات التواصل المتاحة لهم.

وبيّنت الوزارة عددًا من الإرشادات، أوصت بها المواطنين لكيفية الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل جائحة فيروس كورونا، وهي كالآتي:

1- تقديم الدعم العاطفي والمعنوي الدائم ومساعدتهم للوصل إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.

2- تقديم الرعاية اليومية لهم دون أن نشعرهم بأنهم عائق في حياتنا اليومية.

3- تعلمهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

4- مساعدتهم وتنبيههم بشكل دائم لارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

5- الاهتمام بغسل أيديهم بشكل صحيح وتعليمهم طريقة غسل اليدين وتطهيرها بشكل صحيح.

6- الحرص على غسل أيديهم بعد العودة إلى المنزل.

7- التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وترك مسافة آمنة.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وبدأ الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992، من قبل الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع والتنمية وزيادة الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقًا للأمم المتحدة، ويعد إدراج الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن.