محافظ المنيا يقود مسيرة بمشاركة ذوي الإعاقة احتفالا بيومهم العالمي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية في بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، الدكتورة هبه حمدي أبوزيد مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

مسيرة شبابية

وقاد محافظ المنيا، مسيرة شبابية بمشاركة ذوي الاعاقة، من أمام البنك الأهلي حتى مبنى ديوان عام المحافظة، معرباً عن سعادته للمشاركة في تلك الفعاليات التي ترسم البهجة على وجه ذوي الإعاقة، بمشاركة الجمعيات الاهلية والجهات المعنية.

وسام «القاضي»، 9 كراسي متحركة للأطفال من ذوي الإعاقة خلال الاحتفالية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم في كافة احتفالاتهم إيمانا بدورهم الفعال.

وأكد انه تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاعاقة، كما جاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة لإعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة.

فقرات فنية

تضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي، بالإضافة لبعض الفقرات الغنائية لذوي الاعاقة، وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأعلن المحافظ، أنه تم التوجيه لمديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي، وكافة الجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات للطلبات المقدمة من أصحاب ذوي الإعاقة، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الطلبات وتقديم كافة سبل الدعم لتلك الفئة من المواطنين

وأعرب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في تلك الفعاليات وسط أبناء المحافظة من ذوي الاعاقة، مشيراً إلى أهمية هذا الاحتفال الذي يسهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي الإعاقة، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع.