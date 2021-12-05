تأجيل طعن العامري على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن لجلسة 19 ديسمبر.

وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

المدعي يشرح دعواه

وقال العامري إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بجلسته الثانية عشر المستمر «الاجتماع الثاني» وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2011 اجتماع آخر في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

المجلس يقرر نشر الدعوة للجمعية

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقى الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 25 و2021/11/26.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.