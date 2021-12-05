حالة الطقس غدا الاثنين 6-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، بيانًا يتضمن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ يتوقع الخبراء أن يسود البلاد في أثناء ساعات النهار طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

إدفو 26 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13