الأرصاد: طقس لطيف نهارا وبارد ليلا.. واضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة.

جاء ذلك وفق ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم، الأحد.

تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا أنَّ تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تشهد الملاحة البحرية اضطرابات على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 21 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 16.

دمياط العظمى 21 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14.

السويس العظمى 22 والصغرى 14.

العريش العظمى 22 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 5.

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 10.

المنيا العظمى 21 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 21 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 22 والصغرى 10.

قنا العظمى 24 والصغرى 11.

الأقصر العظمى 25 والصغرى 11.

أسوان العظمى 27 والصغرى 13.