وزير الرياضة: الانتهاء من 12مركز تخاطب لذوي الهمم بتكلفة 60 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجال الإنشائي والاستثماري وبناء الانسان، قامت وزارة الشباب والرياضة بانشاء واتاحة وتأهيل المنشآت الشبابية والرياضية لذوي الهمم، منها صالة الألعاب الرياضية لذوي الهمم بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذلك نادي متحدي الإعاقة ببني سويف وعدد اخر من مراكز الشباب والاندية بمختلف المحافظات.

وأضاف "صبحي"، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم وضع برامج متعددة ولأول مرة في الرياضة واللياقة البدنية وتنمية المهارات والتعليم الموازي والتنمية الثقافية والابداع الفني وريادة الاعمال لذوي الهمم والتثقيف السياسي والتنشئية الوطنية وبناء القدرات والاندامج، وقد قامت الوزارة تعاونًا مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم بتوقيع اتفاق بانشاء 60 مركز للتخاطب وتنمية مهارات ذوي الهمم، وتم الانتهاء بالفعل من 12 مركز بمراكز شباب مصر بتكلفة بلغت 60 مليون جنية.