صبحي: دوري «شباب للصم» يستفيد منه 10الاف سنويا بتكلفة 5 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك دوري مراكز شباب للصم يستفيد منه 10 الاف شاب سنويا بتكلفة 5 مليون جنية، و دوري كرة سلة للبنات للصم يستفيد 4 الاف شابة سنويا بتكلفة 2 مليون جنية، فضلًا عن مسابقة الحلم المصري وقطار الشباب وغيرها من الأنشطة والمسابقات، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "صبحي"، أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة من الهيئات الرياضية لذوي القدرات وتتكون من 5 اتحادات وطنية ولجنة بارلمبية، وتنظيم 16 رياضة ولعبة كما لدينا 8 لجان ذوي الاعاقة بالاتحادات الأولمبية المصرية و 74 نادي مدرج به نشاط لذوي الإعاقة، موجها حديثة للرئيس السيسي : "قد شرفنا بتكريم سيادتكم لأبطال اولمبياد طوكيو من ذوي الاعاقة بعدد 6 ميدلات فضية و 2 ميدالية برونزية".