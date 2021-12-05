وزير الرياضة: نعمل على تمكين ذوي الهمم ببرامج التوظيف وريادة الأعمال

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعى لأول ملتقي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ 2014، وكان لها الملتقي أهمية كبرى في دعم هؤلاء الملائكة كما وصفهم الرئيس السيسي، إذ أنهم حققوا المعادلة الحقيقية للشمول وحقوق الانسان المصري وهو ما يتجانس مع الدستور المصري في المادة 81 بضمان حقوق الاشخاص والأقزام صحيا واجتماعيا وترفيهيا ورياضيا.

وأضاف "صبحي"، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نتج عن ذلك برامج وانشطة الوزارة لدعم ذوي الهمم والقدرات وتطوير قواعد بيانات المستفيدين من البرامج والانشطة وتمثيل ذوي الهمم ببرلمان الشباب والطلائع وبرامج التنشئية السياسية والوطنية بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يتم العمل على تمكين ذوي الهمم من خلال برامج التوظيف ورياد ة الاعمال، والتعاون مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة و وزارة التضامن الاجتماعي، وتطبيق الانشطة في مختلف مجالات الابداع وتعمل الوزارة على تحقيق الدمج المجتمعي لذوي الهمم من خلال تأسيس مكتب ذوي الاعاقة أو ذوي الهمم في الوزارة ، وتشكيل رابطة شباب تدير أنشطة ذوي الهمم.

وأوضح أنه يتم العمل على تدريب منسقي انشطة ذوي الهمم بالمحافظات والتنسيق من خلال دولة رئيس الوزراء، وفق توجيهات فخامتكم للتكامل الحكومي وما تروه في الاعمار السنية من الشباب بالتعاون مع الوزارات المختلفة التعليم العالي والجامعات والتربية والتعليم والثقافة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والاتصالات والمالية والتخطيط والتعاون.