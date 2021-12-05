وزير الرياضة للرئيس: بدعمكم قادرون بكل ثقة على استضافة كأس العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، إنَّ شمول الدعم والتطوير بالمنظومة الرياضة في الجمهورية الجديدة، حققت مصر 2329 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في جميع المنافسات والبطولات الرياضية العالمية والقارية وفي دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية.

مصر حققت 2329 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في المنافسات العالمية

وأضاف صبحي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «مصر استضافت 261 بطولة عالمية وقارية وعربية وهي أرقام رغم أنَّها غير مسبوقة، إلا أنَّها تأتي في السياق الطبيعي لجمهوريتنا الجديدة وأصبحنا وبثقة وبدعمكم قادرين على استضافة أي حدث عالمي بمنتهى الثقة دورة أولمبية أو كأس العالم».

مصر استضافت 261 بطولة عالمية وقارية وعربية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، فيما أدار الفنان أشرف عبدالباقي فقرة حوارية بين ذوي الهمم ورئيس الجمهورية.