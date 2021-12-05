السيسي يشكر زياد عبدالسلام بـ«قادرون باختلاف»: صوتك جميل ماشاء الله

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للمطرب زياد عبدالسلام من ذوي القدرات الخاصة على ماقدمه من فقرة فنية بحفل «قادرون باختلاف».

وقال له الرئيس: «بشكرك.. صوتك جميل ماشاء الله.. مبروك ياحبيبي شكرا».

وتقدمت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، مؤكّدة أنَّ «وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط ذوي الهمم فرق معهم كثيرًا، كل واحد فيهم بيقولك إحنا كنا فين وبقينا فين، حضرتك وديتنا في مكان تاني خالص».

وقالت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية إنَّ فيروس كورونا منع الاحتفال العام الماضي، ففي النسخة الأولى من «قادرون بإختلاف» كان الهدف هو تسليط الضوء على الأشخاص من ذوي الإعاقة، مضيفة أنَّ «أقصى حاجة أتمنتها هو الحصول على رعاية الرئيس للحدث، ولكن الرئيس رعاه وحضره، وحصلنا على العديد من المكتسبات، وهي أطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة».

قالت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية إنَّ فيروس كورونا منع الاحتفال العام الماضي، ففي النسخة الأولى من «قادرون بإختلاف» كان الهدف هو تسليط الضوء على الأشخاص من ذوي الإعاقة، مضيفة أنَّ «أقصى حاجة أتمنتها هو الحصول على رعاية الرئيس للحدث، ولكن الرئيس رعاه وحضره، وحصلنا على العديد من المكتسبات، وهي أطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة».

وتابعت أنَّ «قادرون باختلاف أصبح شعارًا إيجابيًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحلم أن يكون شعارًا متميزا لمصر ويسعد الأشخاص ذوي الإعاقة، إحنا القادرين باختلاف، وكل فقرة من احتفالنا اليوم هو شهادة حق للعصر الذهبي الذي يعيشه القادرون باختلاف»، مشددة على أنَّ ذوي الهمم لم يعدوا ضعفاء، نستقوى بالله وبدعم الرئيس السيسي وقوانين الدولة، وهذا هو هدف احتفاليتنا، نحن أقدر وأقوى، الدنيا بقت مختلفة وبقى ليهم ضهر يسندهم».