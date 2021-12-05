السيسي يشكر عمر خيرت: دايما بتسعدنا وتشرفنا

قال الموسيقار عمر خيرت، لأحد أبناء ذوى الهمم بعد عزفه مقطوعة موسيقية: «أحمد يا حبيبي أحسنت، أنا عمر خيرت صديقك، وأحنا حظنا حلو أننا في وجود فخامة الرئيس والسيدات والسادة فخورين بيك».

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للموسيقار عمر خيرت، بعد عزفه مقطوعة موسيقية بحفل «قادرون باختلاف».

وقال الرئيس السيسي: «بشكر المايسترو العظيم عمر خيرت. بشكرك والله دايما بتسعدنا وتشرفنا».

كما تقدم الرئيس لأحمد أحد أصحاب الهمم الموهوبين موسيقيا على المقطوعة التي قدمها.