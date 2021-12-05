السيسي: أدعو ذوي الهمم في العالم لحضور «قادرون باختلاف» السنة الجاية

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي رحمة خالد، أول مذيعة من أصحاب الهمم، مذيعة «DMC» بأن يكون حاضر احتفالية «قادرون باختلاف» العام المقبل.

وطلبت رحمة حسن من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يحضر ذوي الهمم من الوطن العربي والعالم كله الاحتفالية المقبلة من «قادرون باختلاف»، قائلا: «ممكن أنتو جهزو وعدو الدعوات وإحنا نعمل الاجراءات كلها»، «السنة القادمة جهزو احتفالية كويسة وأدعوهم من كل العالم كله».