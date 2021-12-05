تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان ظهورهما سويًا في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، ويبحث الكثير من الجمهور عن موعد حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي.

موعد حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي

من المقرر أن تعرض حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي مع منى الشاذلي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في حلقة مكونة من جزئين، عبر شاشة قناة cbc.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن تفاصيل أزمتها الصحية

وتروي ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عن أزمتها الصحية الأخيرة، وكيف ساءت حالتها الصحية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له بعد خضوعها لجراحة نسائية، بالإضافة إلى ظهور العوضي الذي يتحدث عن تعامله مع أزمة ياسمين عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز: شوفت معدتي برا جسمي

وظهرت ياسمين عبد العزيز خلال برومو الحلقة وهي تقول: «كنت بموت وجأت ليه رسالة أن التربي بيجهز التربة بتاعتي»، مضيفة أنها رأت معدتها خارج جسدها، قائلة: «شوفت معدتي برا جسمي وأحمد العوضي راح حط دماغه على دماغي وكان بيعيط وقولت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادي».

كما أوضحت خلال اللقاء أن أزمتها الصحية جعلتها تكتشف أن أهم ثلاث أشياء لا يستطيع أحد أن يملكها «المال والصحة وحب الناس والاحترام».

عبد العزيز والعوضي في مسلسل «اللي مالوش كبير»

جديرًا بالذكر أن الثنائي شاركا سويًا رمضان الماضي 2021 من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، والذي انتشر انتشارًا واسعًا وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، كما حصد ردود فعل إيجابية.

وشاركهما البطولة: خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد وغيرهم من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.