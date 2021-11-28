أول تعليق من أحمد العوضي عن ظهور ياسمين «أجمد الجامدين.. حب الناس»

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن فرحته بـ رد فعل الناس على أول ظهور لزوجته ياسمين عبد العزيز، بعد أزمة مرضها الأخيرة، بعد إطلاق البرومو الترويجي لها، في أحد البرامج التليفزيونية.

أول تعليق من أحمد العوضي على عودة ياسمين عبد العزيز

وشارك الفنان أحمد العوضي، منشورا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا، «أول ترند في مصر والدول العربية»، وتابع قائلا: «أجمد جامد في الجامدين.. حب الناس».

وشهد البرومو الترويجي لحلقة ياسمين عبد العزيز، تصريحات عن رحلة علاجها، وكواليس مرضها، وتضمنت الحلقة، بكاء ودموع ياسمين، وشقاوتها وضحكاتها، كما قالت ياسمين، أنها قوية وستظل قوية.

ياسمين عبد العزيز: جوزي بكى عشاني

أعربت ياسمين عبد العزيز، عن دعم زوجها أحمد العوضي لها، قائلة، « حط رأسه على رأسي»، وكان يبكي، وعبرت عن مدى تدهور حالتها الصحية، قائلة، «مش قادرة أصدق إن فى برنامج وقاعدة أتكلم عن الموضوع ده».

وكانت من أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز، التربي جهز التربة، و تابعت، قمت بالاتصال بشقيقي الأكبر وقمت بتوصيته على أبنائي، كما انها وصفت الحالة الصحية التي مرت بها قائلة، «معدتي كانت طالعة برا».

خبير لغة الجسد: ياسمين مش بتمثل

كما علق خبير لغة الجسد، محمد حسن، بفيديو عبر منصة «يوتيوب»، عن انفعالات ياسمين عبد العزيز، خلال البرومو الترويجي، كانت جميعها طبيعية.

وقال محمد حسن، خبير لغة الجسد، دموع ياسمين بالفيديو كانت حقيقية، ومكنتش بتمثل، والدليل، علامات الحزن على الجبين.

أصرت ياسمين عبد العزيز، ان تعود إلى أرض الوطن سليمة معافة، وعبرت عن ذلك خلال الحلقة، قائلة، « قولت مش هأرجع إلا و أنا ياسمين وواقفة على رجلي».