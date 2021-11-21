أحمد العوضي لـ «الوطن»: أهدي تكريمي في نجم العرب لياسمين عبدالعزيز

أهدى الفنان أحمد العوضي جائزته فى مهرجان نجم العرب، والتى حصل عليها بناء على استفتاء الجمهور العربي، لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتى استعادت صحتها بعد معاناة مع المرض طيلة الفترة الماضية.

أحمد العوضي: جميعنا فى صحة جيدة

وقال «العوضي»، فى تصريحات لـ «الوطن»، إن الجائزة التي حصل عليها اليوم، هي هدية منه لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا على انهم جميعا فى حالة صحية جيدة.

وشارك «العوضي»، في موسم رمضان الماضي بمسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل اللى مالوش كبير جمع ياسمين عبدالعزيز بالعوضي

ويعد المسلسل هو أول عمل يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد زواجهما، وقد حقق نسب مشاهدات عالية خلال السباق الرمضاني وتصدرت بعض مشاهده التريند وقتها.

وتدور أحداث المسلسل، حول إجبار والد «غزال»، التي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري ويقوم بدوره خالد الصاوي، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي وتقع في حبه.

يذكر أن مهرجان نجم العرب، كرم عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء المصري والعربي، أبرزهم قصى خولي، ونوال الزغبي وأحمد العوضي وفريق واما، وإيهاب توفيق ودينا فؤاد وليلى زاهر وهشام جمال ويوسف الشريف وأحمد الشامي والمنتج محسن جابر.