العبور الأول للسفينتين «ايفر ام» و«كوستا» في قناة السويس (صور)

شهدت قناة السويس، اليوم الأحد، عبور سفينتي ركاب وحاويات من أضخم السفن العالمية خلال قافلتي الشمال والجنوب، ضمن أولى رحلاتهما في القناة.

عبور السيفنة «ايفر ام» بـ21 ألف و656 حاوية

وعبرت السفينة «ايفر ام» التابعة للتوكيل الملاحي «ايفر جرين» من المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال رحلتها القادمة من ماليزيا متجهة إلى هولندا.

وتحمل السفينة على متنها 241 ألف طن من البضائع المختلفة، محملة داخل 21 ألف و656 حاوية متكاملة، وتصدرت السفينة العملاقة حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بقناة السويس.

وتعتبر سفينة «ايفر ام» السفينة الثالثة التي يتم تشغيلها ضمن سلسلة سفن مكونة من 12 سفينة، وهي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم حيث يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما يبلغ غاطسها 16.40 متر، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألفا و992 حاوية.

عبور سفينة الركاب «كوستا»

وفي أولى رحلاتها، عبرت السفينة كوستا فرينز قناة السويس اليوم ضمن قافلة الشمال قادمة من قبرص متجهة إلى عمان وسط مرافقة لقاطرت هيئة قناة السويس.

يبلغ طول السفينة 323 مترا، وعرضها 36 مترا، فيما يبلغ غاطسها 8.5 متر، وترفع السفينة علم إيطاليا، وتحمل على متنها 1602 راكب.

قاطرات ترافق السفن وهدايا لأطقم التشغيل

وعبرت السفن قناة السويس بإشراف مجموعة من كبار مرشدي هيئة قناة السويس، مع توفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة ومتابعة تحركاتها في المجري لحظة بلحظة.

وأناب الفريق أسامة ربيع الربان وسام حافظ كبير مرشدين ممتاز، والربان خيري السيد كبير مرشدين للصعود على سفينة الحاويات والترحيب بطاقمها وتقديم هدايا تذكارية لهم كما أناب الربان خالد حسين كبير المرشدين للصعود إلى سفينة الركاب وتسليم الطاقم هدية من هيئة قناة السويس ضمن البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن.

الفريق أسامة ربيع: جاهزون لاستقبال أحدث السفن العالمية

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، إن القناة جاهزة لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، مع استعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالميا.