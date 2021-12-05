السيسي للمصريين: مازلنا نقف كتفا بكتف لتخطي الصعاب وتغيير الواقع والمسار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قصة الكفاح والاصرار والإرادة من أجل بناء دولتنا الحديثة قابلها العديد من التشابكات والتحديات، واجهناها معا خلال السنوات الماضية ومازلنا نقف معا كتفا بكتف ونعمل يدا بيد من أجل أتخطي كل الصعاب سعيا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار.

وأضاف خلال إلقاءه لكلمته أثناء حضوره لاحتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، أن كلنا إيمان راسخ لتوفيق الله عز وجل لمن يتقن عمله وبأن أعلي مراتب الأتقان مرهونه بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة، وقال في لفتة لطيفة منه للأطفال المجاورين له «عايزين نكمل علشان بيبصولنا ويبرقوا، هيضربونا».

وأوضح أن ما قدمناه لذوى القدرات الخاصة هو ما حرصنا عليه وواجهنا به مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتي اللمجالات والاستفاده من اسهاماتهم المتفرده في مسارات العمل الوطني.

وأكد أنه واليوم نرى في ابنائنا من ذوى القدرات الخاصة ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه وحققوه من إنجازات غير مسبوقه في مختلف المحافل والمناسبات، مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانيتهم الغير محدوده على مجابهة التحديات وتجاوزها.

وتابع: «هو ما يعزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتنطلعاتنا تجاههم، ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وثقل إبداعاتهم الكامنه».