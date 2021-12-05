السيسي لذوي الهمم: أعرب عن بالغ احترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، «أيها الأخوة والأخوات، أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم إن كلمات الشكر والتقدير لايفي بما قدمتموه ومازالتو تقدمونه من رعاية لأبنائنا من ذوي الهمم وأعلمو أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور».

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية «قادرون باختلاف»، «أؤكد لكم أنكم تساهمون بقدر كبير وشأن عظيم في بناء هذا الوطن وتعزيز بناء نهضة أمتنا وأعلمو جيدا أنكم بهذا الدور العظيم أديتم الرسالة وعظمتم من شأن الأمانة وتحملتم المسؤلية تجاه واحدة من أهم النعم التي أنعم الله بها علينا وهي ثروتنا من أبناءنا وبناتنا».

واختتم الرئيس السيسي كلمته، «أبنائي وبناتي في ختام كلمتي أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري وإحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم وعن سعادتي بتواجدي معكم ولقائكم اليوم، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح، ووفقنا الله لكل الخير لهذا الوطن العظيم».