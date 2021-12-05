ويزو بعد حديث الرئيس السيسي عن «مسرح مصر»: سعادتي فوق الوصف

أعربت الفنانة الكوميدية ويزو عن سعادتها البالغة، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربة «مسرح مصر»، اليوم، ضمن احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويزو: حديث الرئيس السيسي عن «مسرح مصر» يحملنا مسئولية كبيرة

وقالت الفنانة ويزو في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن سعادتها تفوق الوصف، خاصة أن حديث الرئيس يحملهم مسئولية وحمل أكبر ليكونوا على قدر حديث الرئيس السيسي، متابعة: «ربنا يخليه لمصر ويحميه لينا ويحافظ عليه يا رب».

ويزو تتابع تصوير «الفرح فرحنا» مع أوس أوس

وعن مشروعتها الفنية المقبلة، قالت أنها تجرى تصوير مسلسل «الفرح فرحنا» بطولة أوس أوس، محمد ثروت، ميرنا جميل، وأوتاكا، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

وحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الثانية من احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، عن مشروع الفنان أشرف عبد الباقي «مسرح مصر»، والذي اكتشف فيه العديد من النجوم الكوميديا خلال السنوات الماضية، قائلا إنه اكتشف وأظهر العديد من الشباب.

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي في خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء ذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم دنيا سمير غانم، يوسف الشريف، مصطفى شعبان، عمر خيرت ونسمة عبد العزيز، بينما شاركت الفنانة القديرة إنعام سالوسة بصوتها في فيلم تسجيلي في بداية الحفل، وذلك بالإضافة إلى مشاركة الإعلاميين إيمان الحصري وشريف مدكور.