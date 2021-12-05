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محمود مسلم

السيسي يوجه بوضع المزيد من البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم

كتب:

نرمين عفيفي
03:14 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نستمد من أصحاب الهمم الإراة والعزيمة ونستلهم القدرة على العطاء والحرص على العمل الدؤوب من أجل رفعة  شأن مصر وبناء مستقبلها وفق مانصبو إليه ونحلم به جميعا للأجيال القادمة بإذن الله».

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية «قادرون باختلاف»، «أوجه لجميع الجهات المعنية للدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط للعمل واتخاذ مايلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهممم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءا لايتجرأ من الأولوليات التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام».

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