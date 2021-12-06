غدا.. وزير التموين يعلن تفاصيل بدء تنفيذ أكبر منطقة لوجستية بالدقهلية

يعقد، صباح غد الثلاثاء، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية.

حجم الاستثمارات في المنطقة اللوجيستية

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي غدا، إعلان حجم الاستثمارات في المنطقة اللوجيستية المزمع البدء في تنفيذها، مع الإعلان عن أنشطة المشروع المتنوعة وتوفير فرص العمل بالتعاون مع شركة مراكز السعودية.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص دعوتها للمؤتمر الصحفي، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

عشماوي يرأس أول بورصة سلعية في مصر

على جانب آخر، يتولى الدكتور إبراهيم عشماوي رئاسة أول بورصة سلعية في مصر، والتي من المقرر أن يتم تداول أول سلع بها خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، والتي من شأنها أن تحكم عملية التجارة وتداول السلع في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وقعت في سبتمبر الماضي، بروتوكولا مع محافظة السويس لإنشاء منطقة تجارية لوجستية بالمحافظة على مساحة 5 أفدنة باستثمارات تقدر بـ 800 مليون، والتي من شأنها أن توفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بها.

استثمارات بـ 8 مليارات جنيه في أول سوق جملة نموذجي

في سياق آخر، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، منتصف شهر نوفمبر الماضي، أن السوق المصري سيشهد قريبا أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية، فضلا عن إنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.