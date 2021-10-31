مساعد وزير التموين: حجم إنفاق المصريين 2.1 تريليون جنيه العام الماضي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضي، بلغ 2.1 تريليون جنيه، ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية.

مصر ثالث دولة عربية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح «عشماوي»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بلغت ما يقرب من 39.9 مليار دولار، وأن حصة مصر بلغت 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة السمراء، وكانت مصر أيضًا ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، وذلك بسبب المخزون الآمن للسلع، قائلا: «كان مخزون السلع قبل عام 2014 يكفي لمدة من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح يكفي 5 شهور؛ مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة، ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج».

ضخ استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه

وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن مصر كانت ضمن 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي، خلال جائحة كورونا، بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي، لافتًا إلى أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي.

ولفت إلى أنه مستهدف في الموازنة الجديدة، ضخ استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه؛ بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري، إلى 46% عن العام الماضي، مضيفًا: «يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية، أو أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية»

أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا

وأكد أنه سيتم تداول عدد من السلع المتنوعة في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، كاشفا عن أنه سيتم الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا خلال الشهر المقبل.