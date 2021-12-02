وزير التموين: الشركة المصرية السودانية نواة تخلق كيانا اقتصاديا مهما
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الوطن
06:44 م | الخميس 02 ديسمبر 2021
جانب من الاجتماع
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة المصرية السودانية، ستكون أحد الكيانات الاقتصادية المهمة، التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الوفد السوداني برئاسة الوزير فريق أول ميرغني إدريس سليمان وزير الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، بهدف الوقوف على ما تم، بعد الإعلان عن تأسيس الشركة المصرية السودانية.
المصرية السودانية تضع خطة استراتيجية للتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة بدأت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك الشركة، ستكون أحد الكيانات الاقتصادية المهمة، التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بين البلدين.
ولفت «المصيلحي»، إلى أن إنشاء البورصة السلعية في مصر، سيساهم في تيسير الأمر أيضا، وتداول السلع بين البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة.
وزير التموين يوجه بسرعة دخول الشركة إلى السوق المصري
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتسهيل كل الأمور لعمل الشركة، وتوفير كل احتياجاتها، للدخول بقوة إلى السوق المصري في كل المجلات الغذائية والمحاصيل الزيتية، وكذلك اللحوم الطازجة.
وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، حريص دائمًا على متابعة عمل الشركة بمصر، ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين.