وزير التموين: الشركة المصرية السودانية نواة تخلق كيانا ‏اقتصاديا مهما

قال الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة المصرية السودانية، ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية المهمة، التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الوفد السوداني برئاسة الوزير فريق أول ‏ميرغني إدريس سليمان وزير الصناعات الدفاعية السودانية ‏والوفد المرافق له، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، بهدف الوقوف على ما تم، بعد الإعلان عن تأسيس ‏الشركة المصرية السودانية.

المصرية السودانية تضع خطة استراتيجية للتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة‏

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة بدأت في ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك الشركة، ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية المهمة، التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين.

ولفت «المصيلحي»، إلى أن إنشاء البورصة ‏السلعية في مصر، سيساهم في تيسير الأمر أيضا، وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وزير التموين يوجه بسرعة دخول الشركة إلى السوق المصري

وصرح ‏أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، لتسهيل كل الأمور لعمل الشركة، وتوفير كل احتياجاتها، ‏للدخول بقوة إلى السوق المصري في كل المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية، وكذلك اللحوم الطازجة.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، حريص دائمًا على متابعة عمل ‏الشركة بمصر، ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين، لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين.