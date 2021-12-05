رامي رضوان عن ظهور زوجته في «قادرون باختلاف»: «ملاك وسط ملايكة»

علق الإعلامي رامي رضوان على ظهور زوجته الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت صباح اليوم الأحد وانتهت منذ قليل، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من المسؤولين والوزراء.

ونشر رامي رضوان فيديو لزوجته من الاحتفالية، وعلق عليه قائلًا: «ما شاء الله حبيبتي ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب».

دنيا سمير غانم تغني «بلادي اسلمي» في احتفالية قادرون باختلاف

وقدمت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، أعنية بعنوان «بلادي اسلمي» برفقة مجموعة من ذوي الهمم، وبجانب الغناء قدمت الأغنية بلغة الإشارة، ويعد هذا هو أول ظهور فني لها بعد اختفاءها الفترة الماضية بسبب وفاة والديها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم الشكر لدنيا سمير غانم

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التحية لها وشكرها على المشاركة في الاحتفالية، قائلًا: «مش عايز أعزيكي لأن وفاة والديكي كان فقد لنا جميعا، ولكن عايز أشكرك على وجودك مع كنزنا من الأطفال»، لترد الفنانة: «أشكرك على تقدير مسيرة والدي».

نجوم الفن يشاركون في «قادرون باختلاف»

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على المشاركة في تلك الاحتفالية، منهم الفنانة إنعام سالوسة التي قدمت أداء صوتي خلال الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، فضلًا عن مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، بأغنية «هنغني».

كما شارك الفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة «إنجازات سفراء الحلم»، والفنان أشرف عبد الباقي الذي أدار فقرة «حوار مع الرئيس»، فضلًا عن مشاركة الموسيقار عمر خيرت الذي قدم بعض من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة أبرزهم: خلي بالك من عقلك.