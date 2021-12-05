12 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات خلال شهرين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، اليوم، إن عدد مخالفات المحلات والمطاعم والمقاهي المخالفة لمواعيد الغلق والفتح، تصل إلى 12 ألفا و497 محلا ومطعما ومقهى وورشة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتى 4 ديسمبر الجاري.

وأشار «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى استمرار حملات وعمل لجان المتابعة بالمحافظات لمواعيد غلق المحلات، وإنفاذ القانون على المخالفين، وذلك لضبط الأمور، ومنع أي تجاوزات، مع العمل على ترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح للقائمين بأعمال النظافة، والقيام بدورهم، والحد من الزحام، خاصة داخل الكتل السكنية وإزالة الإشغالات الموجودة بالشوارع.

مواعيد المحلات والمولات

وتشمل المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمولات، العمل من السابعة صباحًا إلى العاشرة مساءً، وزيادة العمل ساعة يومي الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، على أن تغلق في الحادية عشرة مساءً.

توصيل الطلبات للمنازل

وفيما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، تنطلق من الخامسة صباحًا وتغلق في الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، فضلا عن استمرار خدمات الدليفري، وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

وتشمل المواعيد الشتوية، المحلات، والورش، والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، أيضا يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو الوزير بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.