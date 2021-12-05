تعرف على أسباب فرش محطات الكهرباء بـ«الحصى»

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن 5 أسباب مهمة جدا توضح أهمية فرش محطات الكهرباء بالحصى وهي كالتالي..

أسباب فرش محطات الكهرباء بالحصى

- لتقليل من جهد الخطوة.

- لمنع نمو الحشائش والأدغال التي تسبب الحرائق.

- لترسيب المياه والمحافظة على تربة رطبة مفيدة في عمل الأرضي.

- نظافة الأرضية ومرشح للزيوت والسوائل فلا تصبح الأرض زلقة.

- ذات مقاومة عالية حيث تعتبر كعازل بين الأشخاص والأرض عند حدوث تسريب أرضي.

تراجع كبير في معدلات الأعطال وزمن الانقطاع

من جانبه، قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، إن نتائج أعمال الشركة أظهرت تراجعا كبيرا في معدلات الأعطال وزمن الانقطاع وانخفاضا كبيرا لمستحقات الدولة لدى الجهات المختلفة، خاصة مشروعات الري الجماعي وزيادة معدلات التحصيل المنزلي والحكومي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100% خلال العام المالي المنتهي.

واحة سيوة يتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال 10 محطات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة إلى أن قطاعي كهرباء مطروح والساحل الشمالي يخدمان محافظة مطروح من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية- الليبية بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالي 400 كم جنوب واحة سيوة ويتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال 10 محطات محولات سعة إجمالية 1100 م.ف.أ جهد 220 - 66 ك.ف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة أن إجمالي عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالي 270 ألف مشترك منهم عدد 135 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (12) هندسة، حيث يضم قطاع مطروح هندسات كل من «مطروح شرق، مطروح غرب، سيدى براني، السلوم، سيوة، والنجيلة ويضم قطاع الساحل الشمالى هندسات 25 يناير، مارينا، العلمين، سيدى عبد الرحمن، الضبعة، والمنتزه».