الكهرباء: 183 مليون جنيه لتركيب 4 محطات متنقلة لتغذية الأحمال الطارئة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم العقد رقم 1/2020/2021، مع الإتحاد المكون من شركتي «سيمنس للطاقة» و«الجيزة سيستم»، وذلك لتوريد والإشراف على تركيب محطتين متنقلتين سعة 60 م.ف.أ. جهد 220/22/22 ك.ف، ومحطتين متنقلتين سعة 40 م.ف.أ جهد 66/22 ك.ف حزمة (أ) لزوم الأحمال الطارئة.

مدة تنفيذ المحطات تصل إلى 10 أشهر

يأتي ذلك استمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 183 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول أغسطس 2021.

المشروع تنفيذًا لتوجهيات الرئيس بدعم شبكة الكهرباء

وتّم توقع العقد، تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.