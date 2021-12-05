السيسي يتفقد الساحة الرياضية ومعرض المنتجات الحرفية لذوي الهمم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس حريص على تحقيق متطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.