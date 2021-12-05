أول رد فعل من عمر كمال على حفظ التحقيق معه بنقابة الموسيقيين

أعاد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، نشر بيان نقابة المهن الموسيقية من جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما قررت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، حفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال.

عمر كمال يكتفي بنشر بيان الموسيقيين

واكتفى عمر كمال، بنشر البيان على صفحته دون التعليق على الأمر، بعد ذهابه إلى النقابة أول أمس لمقابلة المسؤولين، وإيضاح الحقيقة لهم خلال التحقيقات.

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت النقابة بيانًا جاء نصه كالآتي: «تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة، لمـا تم نشره مـن خـلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، بتغريدة المطرب عمر كمال، بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر».

وأضاف البيان: «وقد كلف الفنان هاني شاكر في حينها بتكليف الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة، ببحث ملكيـة هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمـال، وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص بـه أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها».

وتابع البيان: «لذلك بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق، لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه، وقد حذرت نقابة المهن الموسيقية المطرب عمر كمال، من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هـو طـرف فيهـا ولـو على سبيل المزاح، والالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري».

عمر كمال يؤكد التزامه بتعليمات النقابة

من جانبه أكد المطرب عمر كمـال، على الالتزام بكـل تعليمـات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر، وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى، لذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، وفي حال التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته».