بالمستندات.. «الموسيقيين» تحفظ التحقيق مع عمر كمال وتحذره من المزاح

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال، بعد امتثال الأخير لجلسة التحقيق، أمس الأول، داخل مقر النقابة بحضور النقيب وعدد من أعضاء المجلس.

وأصدرت النقابة بيانا كان نصه كالآتي: «تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة لمـا تم نشره مـن خـلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بتغريدة المطرب عمر كمال بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر».

وأضاف البيان: «وقد كلف الفنان هاني شاكر في حينها بتكليف الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكيـة هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمـال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص بـه أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها».

«المهن الموسيقية» تحذر عمر كمال من نشر فيديوهات كوميدية

وتابع: «لذلك بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبه للتغريدة التي نسبت إليه، وقد حذرت نقابة المهن الموسيقية المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هـو طـرف فيهـا ولـو على سبيل المزاح، والالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استياء النقابة و الرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري».

«المهن الموسيقية»: عمر كمـال أكد التزامه بكـل تعليمات النقابة

وتابعت النقابة في بيانها: «أكد المطرب عمر كمـال عـلـي الالتزام بكـل تعليمـات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى، لذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، وفي حالة التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته».

وكان عمر كمال قد آثار الجدل، بعد حفله الأخير بموسم الرياض، بعد تغيير كلمات أغنيته الشهيرة بنت الجيران من «أشرب خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب»، قائلًا إن تغيير الكلمات يتناسب مع قدسية وطهارة أرض المملكة العربية السعودية، وهو ما اعتبره البعض إساءة لمصر.