تفاصيل سقوط وكيل تطبيق فيديوهات شهير.. استغله في الإتجار بالدولارات

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل إتجار عاطل يدعى «جمال. ب» 42 سنة، في الدولارات بالسوق السوداء، إذ تبين أن المتهم وكيل لتطبيق شهير في مصر، وأنه يصور فيديوهات، ويبثها على الموقع الخاص بالتطبيق مقابل مبالغ مالية بالدولار، وتبين استغلال المتهم التحويلات المالية، في بيعها بالسوق السوداء.

تحويلات من شركة أجنبية

وحسب التحريات وفي بث فيديوهات، يحصل المتهم على تحويلات بالدولار من خارج البلاد، حيث عكف على تصوير فيديوهات للمصريين، بطريقة مثيرة، حتى تصل نسبة المشاهدات إلى الحد الذي يمكنه من الحصول على مقابل مادي، من الشركة التى يقع مقرها في إحدى الدول الأجنبية، ثم يقوم يتاجر بالدولار فى السوق السوداء.

المتهم وكيل موقع إلكتروني شهير

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد، بالعملة الأجنبية، نظير بثه برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات، وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد.

فيديوهات بالدولار

ووفقا للتحريات، يتعامل الموقع معه في حالة بث فيديوهات لمصريين، ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين، حيث يجري إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة، على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، واستبدالها عقب، إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات، التي يتم بثها على الموقع نقدا أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.

إحالة المتهم للنيابة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1.200.000- واحد مليون ومائتان ألف جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.