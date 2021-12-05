فحص بلاغات جديدة في واقعة هتك عرض أطفال مدرسة المعادي

تفحص الأجهزة الأمنية والقضائية، بلاغات جديدة في واقعة هتك عرض أطفال بمرحلة ما قبل الحضانة، على يد عامل داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

هتك عرض طفلة داخل حمام المدرسة

تعود بداية الواقعة، عندما توجه ولي أمر طفلة بمرحلة ما قبل الحضانة، بإحدى المدارس الخاصة إلى قسم شرطة المعادى، وحرر محضرًا يتهم فيه عامل أسانسير بالمدرسة، يدعى «ع»، ويبلغ من العمر 50 عامًا، بـ التحرش بطفلته داخل الحمام.

تمكن رجال الشرطة، من ضبط المتهم، الذي يعمل بالمدرسة منذ نحو 10 سنوات، وتبين من خلال التقرير الطبي تعرض المجني عليها البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، إلى هتك عرض ووجود إحمراء في أماكن حساسة من جسدها، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًَا على ذمة التحقيقات.

ظهور أكثر من ضحية

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بدأت تظهر أكثر من ضحية تتهم عامل الأسانسير بالتعدي عليها داخل حمام المدرسة، حتى وصل عدد الضحايا إلى 5، حسبما أعلن النائب العام في بيان رسمي، وتبني أن أعمارهن تتراوح بين 3 و4 سنوات.

تهديد الأطفال

وأكدت الأسر أن أطفالهم تعرضوا لهتك العرض على يد العامل بنفس الطريقة، وأن الأطفال الضحايا أكدوا أن المتهم كان يقوم بأخذ متعلقاتهم الشخصية، ويستغل بحث الأطفال عنها، ثم يفاجئهم في اليوم التالي بأنها معه، ليقوم استدراجهم إلى حمام المدرسة، وهتك عرضهم، وهو ما أكدته التقارير الطبية للأطفال الضحايا، كما أكدت إحدى الأطفال أن المتهم كان يقوم بتهديدها بالضرب في حالة قيامها بإبلاغ أسرتها.