صحة أسيوط تحيل عدد من العاملين بالمستشفيات للتحقيق ومجازاة آخرين

شنت مديرية الصحة بأسيوط، برئاسة الدكتور عصام نبيل مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط ومدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة، حملة تفتيشية مفاجئة على مستشفيات أبنوب المركزي، وساحل سليم المركزي، والبداري المركزي، ومركز صحي الفتح، ومركز صحي ساحل سليم.

ورافق مدير الإدارة في الحملة التفتشية، كلًا من الدكتور محمد عرفة بإدارة التفتيش الفني، ودكتورة عفاف نجاح بالتفتيش الفني، ودكتورة مي الشرقاوي مسؤول الاتصال السياسي بالمديرية ، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارتي المتابعة والرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط.

ولوحظ خلال الجولة، إقبال شديد من المواطنين على الاستقبال العام بمستشفيات البداري والساحل وأبنوب، بالإضافة إلى ملاحظة عدد من المخالفات والسلبيات الفنية والإدارية، كما تم رصد عدة شكاوى من بعض المترددين لتلقي الخدمة.

وفى سياق متصل تفقدت اللجنة الاستقبال العام وبنوك الدم والأشعة والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات، بالإضافة إلى المرور والتفتيش على مركز صحي الفتح ومركز صحي ساحل سليم.

حيث قامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع واستمعت لآراء المواطنين من مرافقين ومرضى لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

إحالة عدد من المكلفين للتحقيق

أسفرت الجولات المفاجئة التي بدأت تمام الساعة الثامنة مساءًا والتي انتهت تمام الساعة الثانية صباحًا، عن إحالة عدد من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية من أطباء وتمريض وفنيين للتحقيقات العاجلة ومجازاة آخرين وتوجيه اللوم والإنذار لأخرين، بالإضافة إلى توجيه إنذار لمسؤولي شركة النظافة لعدم أداء مهامها على الوجه الأكمل.

استمرار الحملات المفاجئة لتقييم الأداء

ومن جانبه قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن الحملات المفاجئة مستمرة ولا تهاون في ردع أي مخالف أو مقصر في أداء الخدمة الطبية، مع استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلاً ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.

ويأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في قطاع الصحة بأسيوط وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة وتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين على المنشآت الصحية وإيماءً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة شن حملات مفاجأة على المنشآت الصحية في مختلف الأوقات لمتابعة وتقييم الأداء والتأكد من وصول خدمة صحية متكاملة للمواطنين.