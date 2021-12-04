جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وزراعية بالوادي الجديد

نظمت جامعة طنطا، قافلة تنموية شاملة تضم قافلة طبية وأخرى زراعية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الهنداو بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

حيث استقبلت القافلة الطبية المرضى لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، فيما قدمت القافلة الزراعية الخدمات الزراعية، والإرشاد الزراعي للمزارعين.

وأكد الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، أن هذه القوافل تأتي بهدف توفير المزيد من الرعاية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

توقيع الكشف الطبي على 1568 حالة وصرف العلاج بالمجان

من جانبه، أشاد الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذي شهدته القافلة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1568 مواطنًا من أهالي القرية.

نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا بالقافلة الطبية

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا بكافة التخصصات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

وأضاف، أن هذه القوافل تأتى استكمالًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عدد الأطباء بلغ 30 طبيبًا في 15 تخصصًا وهم: «الباطنية - الجراحة العامة - القلب والصدر - الأنف والأذن - المسالك - العظام - الأورام - المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - النساء والتوليد - الجلدية - الرمد - الأسنان - الأطفال - التخدير».