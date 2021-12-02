محمد أيمن رئيسا لاتحاد طلاب جامعة طنطا.. و«ياقوت» نائبا

أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية لمجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا، اليوم، عن فوز محمد أيمن أمين الطالب بكلية الهندسة، بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ومحمد إبراهيم ياقوت بكلية التربية النوعية، بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا.

أسماء الفائزين في انتخابات جامعة طنطا

كما تم انتخاب أمناء لجان النشاط العليا ومساعديهم، والتى أسفرت عن فوز كرم منجي امينًا للجوالة العليا، وعبدالرحمن محمد مساعداً، وأبو بكر رفعت امينًا للثقافية العليا، وشيماء مسعود مساعداً، ويوسف إيهاب امينًا للفنية العليا، ومحمد عبدالفتاح مساعداً، ومحمد عادل أمينًا للرياضية العليا، ومنى عرفات مساعداً، وحازم الصعيدى أمينًا للأسر العليا، وعمر رضا مساعداً، ومجدي صبيح أمينًا للاجتماعية العليا، ومريم صبحي مساعداً، وعبدالله الوكيل أمينًا للعلمية العليا، واديان شريف مساعداً.

وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، وعضوية الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.