رئيس جامعة طنطا: قافلة طبية كبرى تصل محافظة الوادي الجديد «صور»

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن وصول قافلة طبية كبرى من الجامعة إلى محافظة الوادي الجديد للمرة الثانية استجابة لطلبات الأهالي بعد أن شهدت القافلة الأولى في مركز الخارجة في نوفمبر الماضي إقبالا كبيرا من أبناء قريتي بولاق والمنيرة، ونجحت في تقديم خدماتها الطبية لـ 2032 حالة وإجراء 49 عملية جراحية بالمجان لأبناء الوادي الجديد.

رئيس جامعة طنطا: إجراء 49 عملية جراحية بالمجان لأبناء الوادي الجديد

أكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن القافلة تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية في حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

كما أعلن رئيس الجامعة أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتعزيز سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة الوادي الجديد في القطاع الطبي، وأشاد رئيس الجامعة بحفاوة استقبال اللواء الزملوط لأعضاء القافلة.

جامعة طنطا: خطة متكاملة لتنفيذ سلسلة من قوافل الجامعة الطبية وتوجيهها إلى القرى

أضاف رئيس الجامعة أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ سلسلة من قوافل الجامعة الطبية وتوجيهها إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشيرًا إلى أن قوافل الجامعة قد وصلت إلى المحافظات الحدودية في حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

كان رئيس الجامعة استقبل أعضاء القافلة قبل سفرهم بحضور الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووجه بتقديم الرعاية الطبية للمرضى على أعلى مستوى وصرف العلاج اللازم للحالات.