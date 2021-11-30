جامعة طنطا: الكتاب الإلكتروني أسهل للطلبة ويحافظ على حقوق المؤلف

حرصت جامعة طنطا مع بداية العام الدراسي الحالي، على تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني داخل كليات ومعاهد الجامعة، وذلك من أجل أن يكون نظاماً بديلا للكتاب الورقي مع الحفاظ على كل الحقوق والملكية الفكرية من خلال وضع «QR code»، على صفحات الكتاب الإلكتروني ما يمنع تداوله أو تصويره.

خطة جامعة طنطا

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن تطبيق منصة الكتاب الإلكتروني ليست المنظومة الإلكترونية الوحيدة التي تم تطبيقها داخل جامعة طنطا مع بدء العام الدراسي، ولكن هناك أيضا منصة الدفع إلكترونيا، ولدى جامعة طنطا خطة خمسية تسعى من خلالها إلى رقمنة كل الخدمات التعليمية والإدارية بها، وذلك في إطار دعم المبادرات الرئاسية للشمول المالي والتحول الرقمي.

وأوضح أن تطبيق منصة الكتاب الإلكتروني داخل كليات ومعاهد جامعة طنطا، جاء في شهر أغسطس الماضي، بناء على قرار مجلس الجامعة، وأن يكون نظاما بديلا للنظام القديم، والذي كان متبع على كل الجامعات، وهو نظام الكتاب الورقي، وأول كلية طبقت هذا القرار كانت كلية الآداب، ثم تدريجيا تم تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في مختلف كليات ومعاهد الجامعة، والبالغ عددهم 14 كلية ومعهدا.

مساعدة الطلاب

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إن تطبيق منصة الكتاب الإلكتروني نجحت داخل كليات ومعاهد الجامعة، وأن إدارة الجامعة وضعت فيديو توضيحي على منصة جامعة طنطا، يشرح فيه آليات طريقة الحصول على الكتاب الإلكتروني، وطريقة استخدامه ووضعه أيضا على منصة الجامعة، ولكل طالب كود تعريفي خاص به، ويتطلب من الطالب فقط اختيار الكلية ورقم البطاقة الشخصية والرقم السري.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، أن منصة الكتاب الإلكتروني في جامعة طنطا تحافظ على الملكية الفكرية للمؤلف من خلال وضع «QR code» على صفحات الكتاب الإلكتروني ما يمنع تداوله أو تصويره، وأيضا تساعد في سهولة وصول الطلاب للكتاب.