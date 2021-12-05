آخر مستجدات «أوميكرون» عالميا.. ظهر في دولتين جديدتين و15 ولاية أمريكية

يشهد ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» تطورات متسارعة عالميًا، إذ ارتفعت الإصابات في عدد من دول العالم، وسجلت بريطانيا أعلى عدد إصابات بالمتحور الجديد، كما رصدت دول أخرى أولى الإصابات بالفيروس.

وأعلنت المملكة المتحدة ارتفاع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد، من فيروس كورونا إلى 246 حالة، وذلك عقب تسجيل 86 إصابة جديدة، وذكرت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، وفقًا لقناة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية، أن من بين الإصابات 18 حالة في إسكتلندا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمتحور هناك إلى 48 حالة.

ويتوقع الخبراء أن تتعرض البلاد لإجراءات أكثر صرامة بعد عيد الميلاد المجيد بهدف مكافحة انتشار المتحور الجديد.

تسجيل إصابات بـ«أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية

وفى أمريكا، أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية حتى مساء السبت، نقلًا عن «روسيا اليوم».

وكانت ولاية نيويورك، أعلنت يوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور «أوميكرون» ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.

السنغال تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

وسجلت السنغال أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، لتصبح ثالث دولة في غرب إفريقيا يظهر بها المتحور الجديد، بعد نيجيريا وغانا.

صدر هذا الإعلان من معهد البحوث الصحية والمراقبة والتدريب الوبائي ، وهو من المختبرات المعتمدة في السنغال لاختبار فيروس كورونا.

وقال المعهد في بيان له، اليوم الأحد، إنه جرى اكتشاف الحالة الجمعة الماضية في رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، وصل إلى السنغال يوم الاثنين 22 نوفمبر، جوًا من بلد في المنطقة، وأن الرجل كان قد تلقى لقاح استرازينيكا في إبريل، ولقاح فايزر في يونيو، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف المعهد أن المريض كان يقيم في فندق بالعاصمة داكار، وشارك في مظاهرات جمعت قرابة 300 شخص من عدة جنسيات، موضحًا أنه جرى عزل الحالة، ولم تظهر عليها أعراض حتى يوم الأحد.

الهند تسجل أولى حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون»

وأبلغت مدينة دلهي الهندية، ظهور أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن رجلا يبلغ من العمر 37 عامًا وصل إلى مدينة دلهي من تنزانيا، وجرى الكشف عن إصابته بمتحور «أوميكرون»، ما جعله أول حالة إصابة تسجل.