الوكالة الأوروبية للأدوية: نحتاج 4 أشهر للحصول على لقاح ضد أوميكرون

قالت رئيسة الوكالة الطبية في الاتحاد الأوروبي، إنَّهم مستعدون للتعامل مع متحوّر أوميكرون لفيروس كورونا، مبينة أنَّ الأمر سيستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت لقاحات «كوفيد -19» الحالية ستكون قادرة على التعامل معه أم لا.

نحتاج أسبوعين لمعرفة فعالية لقاحات كوفيد ضد أوميكرون

وقالت إيمير كوك، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم، إنَّه إذا تطلب الأمر لقاحًا جديدًا لمواجهة أوميكرون، فسوف يستغرق الأمر ما يصل إلى 4 أشهر للحصول على الموافقة على استخدامه في الكتلة المكونة من 27 دولة، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأوضحت المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، للمشرعين في الاتحاد الأوروبي أنَّ التعاون مع الصناعة الطبية مستمر بالفعل للاستعداد لمثل هذا الاحتمال، «نحن نعلم أنه في مرحلة ما سيكون هناك طفرة وهذا يعني أنه يتعين علينا تغيير النهج الحالي».

بدت «كوك» أكثر اطمئنانًا من منظمة الصحة العالمية، التي حذرت يوم الإثنين من أن الخطر العالمي من متغير أوميكرون "مرتفع للغاية"، قائلة إن فيروس كورونا المتحور قد يؤدي إلى طفرات مع "عواقب وخيمة".

أبلغت دائرة متسعة من البلدان حول العالم عن حالات إصابة بالمتحور الجديد أو تحركت لتقييد الرحلات الجوية بينما يتسابق العلماء لمعرفة مدى خطورة النسخة المتحورة.

إصابات بأوميكرون فى عدد من دول العالم وقيود على السفر

تمّ الإبلاغ عن أعلى كثافة لمتغير أوميكرون في وحول مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا في جنوب إفريقيا.

ونوهت «كوك»، إلى أنَّ التركيبة الأوروبية للسكان الأكبر سنًا ومستويات التطعيم الأعلى ستخلق وضعًا مختلفًا تمامًا، مضيفة أنَّه من المهم تقييم إبطال مفعول اللقاحات لمعرفة ما إذا كانت توفر الحماية ضد المتحور الجديد «هذه عملية تستغرق حوالي أسبوعين».