الصحة: أعراض الإصابة بمتحور «أوميكرون» ليست شديدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على 3 محاور لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب إفريقيا، وانتشر في عدة من بلدان في أوروبا فضلًا عن بلدان عربية أيضا، موضحًا أن المحاور تتمثل في دراسة التحور الجديد من خلال المسح الجيني للعينات الإيجابية والتواصل مع جهات البحث العالمية للإجابة على التساؤلات التي تثير قلق منظمة الصحة العالمية التي تتعلق بما إذا كان الفيروس أكثر انتشارًا، وهل هو أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات وهل تأثيره المرضي أشد، والفئات العمرية أكثر عرضه للإصابة.

محاور وزارة الصحة للتصدي لمتحور «أوميكرون»

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن المحور الثاني يتمثل في رفع درجة التيقظ وتشديد الإجراءات المتعلقة بدخول الوافدين لمصر من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما يتمثل المحور الثالث في زيادة معدلات التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية باعتبارها حائط الصد الأول أمام أي انتشار وبائي، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا التحور على مستوى العالم، وأن أعراض الإصابة به ليست شديدة، ولكن حتى الآن من المبكر التأكيد على هذا الحديث.

إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لبعض الفئات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة أعلنت عن إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لفئات محددة هي الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية، والأكثر عرضة للمرض الشديد مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم البدء فيها خلال الأيام القادمة، ومن تخطى 6 أشهر للحصول على اللقاح من الفئات المستهدفة سيتم إرسال رسالة له للحصول على الجرعة الثالثة.